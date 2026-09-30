Nicola Fratoianni e la bufala su Meloni: "Con lei perso un mese di stipendio". Ma le cifre lo smentiscono

Che cantonata per Nicola Fratoianni. Il leader di Avs è incappato nell'ennesima bufala, al solo scopo di screditare il governo di centrodestra. Ed ecco allora che in data 26 settembre, Fratoianni pubblica un post sui social per commentare la situazione economica italiana. "Ogni anno di Meloni al governo hai perso una mensilità di stipendio - è l'accusa - Ma questo già lo sai. Spesa, bollette, carburante. Tutto è aumentato in questi anni, tranne la tua busta paga. E il governo non ha fatto nulla per aiutare te e milioni di lavoratori e famiglie, abbandonando milioni di italiani in balia di inflazione, speculazione ed effetti delle guerre illegali di Trump e Netanyahu".

Nicola Fratoianni, la frecciatina di Bonelli: "Io vado nelle spiagge libere" Oggi, lunedì 21 settembre, è ufficialmente finita l'estate. Anche per Nicola Fratoianni che, da buon c...

Non finisce qui: "È per questo che Meloni è la sua corte fanno di tutto per parlare di altro. Perché i cittadini sono su tutte le furie e vogliono distrarli in ogni modo possibile. Tutto ciò è vergognoso. Chi governa dovrebbe pensare a come proteggere i cittadini, non a come mantenere il potere a tutti i costi. Prima se ne vanno e meglio sarà per tutti. Così potremmo finalmente aumentare gli stipendi e permettere a lavoratori e famiglie di tirare un sospiro di sollievo".

Ilaria Salis e Fratoianni, la trappola tedesca per l'Italia: meno proprietà privata e più immigrati Fino a ieri la sinistra ci ha spiegato con il terrore negli occhi che la Germania stesse avendo un problema di croci unc...