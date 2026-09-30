Sondaggio Ghisleri, boom clamoroso di FdI: Pd e M5s colano a picco. E Vannacci...

Nuovo sondaggio, altra doccia gelata per la sinistra. Il motivo? Fratelli d'Italia si conferma ancora una volta il primo partito con il 27,5% dei consensi. Il movimento politico guidato da Giorgia Meloni è in crescita dell'1,2% rispetto all'ultima rilevazione dello scorso 14 settembre. Segue il Pd al 20% che cala dello 0,7% (-0,7%). Il Movimento 5 stelle, invece, si attesta all'11,6, perdendo lo -0,3%.

È quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto 'Only Numbers' guidato da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta - in onda su Rai 1 - sulle intenzioni di voto degli italiani. Al quarto posto tra i partiti Forza Italia che, con il 7,8% (+0,3%), è davanti a Futuro nazionale di Vannacci che, al 7%, scende dello 0,4%. La Lega è al 6,5% in crescita dello 0,2% come Alleanza verdi sinistra anch'essa al 6,5% ma stabile. Seguono Azione al 3,3%, stabile, Italia viva al 2,2% (+0,1%), +Europa all'1,4% che perde lo 0,6% e Noi moderati che resta all'1,0%.