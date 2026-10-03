"Chi vi vota è feccia": esplode il caso su questo video, furia di Fdi

E' polemica a Reggio Emilia sulle parole pronunciate dal consigliere comunale del Partito Democratico Antonio Casella durante una seduta del Consiglio comunale. Al centro della discussione c'era il tema del tetto agli studenti stranieri nelle classi e il riferimento alle migrazioni interne dal Sud al Nord negli anni Sessanta e Settanta.

Nel suo intervento, il consigliere di Fratelli d'Italia Cristian Paglialonga aveva contestato il paragone, accusando la sinistra di avere una posizione denigratoria nei confronti dei meridionali.

Casella ha replicato ricordando il rapporto tra Fratelli d'Italia e la Lega, richiamando le posizioni storicamente espresse da Umberto Bossi nei confronti del Mezzogiorno. Nel corso del suo intervento ha poi commentato la morte del fondatore della Lega Nord, affermando: "Per fortuna pochi mesi prima il nostro Signore lo aveva chiamato".

Ma a suscitare ulteriori reazioni e' stato soprattutto il riferimento ad alcuni utenti che avevano pubblicato commenti ritenuti razzisti sui social. Casella ha parlato di "feccia che vi vota", una frase che esponenti del centrodestra hanno interpretato come un attacco agli elettori di destra e, in particolare, a quelli di Fratelli d'Italia.

La Lega ha chiesto le dimissioni del consigliere e una presa di distanza da parte del Pd. Casella, dal canto suo, ha precisato di non voler offendere chi vota a destra e ha ricondotto le proprie parole al contesto della discussione politica e alle accuse ricevute in aula.