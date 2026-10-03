"Il solito grande assente, il tricolore": Fdi umilia il Pd, cos'è successo mentre parlava Schlein

Tricolore, questo sconosciuto. Fratelli d’Italia ha pubblicato un post sulla propria pagina ufficiale in cui sottolinea l’assenza del tricolore durante la direzione nazionale del Partito Democratico. Il messaggio è accompagnato da un’immagine e dalla frase: "Alla direzione nazionale del Pd, c’è il solito grande assente: il tricolore".Il contenuto ha generato un ampio dibattito sui social, con migliaia di reazioni. Secondo Fratelli d’Italia, la mancanza della bandiera italiana in un momento istituzionale del principale partito di opposizione non sarebbe un dettaglio trascurabile.Dal Partito Democratico la risposta è stata di segno diverso.

Diversi esponenti dem hanno ribadito che "la bandiera italiana non è monopolio di nessuno" e che "l’attaccamento all’Italia non si misura con la presenza di un simbolo in una riunione di partito". Alcuni dirigenti hanno spiegato che si tratta di una riunione interna e che il Pd "ha sempre dimostrato con i fatti il proprio impegno per il Paese", invitandoli a concentrarsi sui problemi concreti degli italiani piuttosto che su questioni simboliche.La discussione si è rapidamente estesa oltre il post iniziale. Da un lato chi interpreta l’episodio come segnale di scarso attaccamento ai simboli nazionali; dall’altro chi ritiene che si tratti di una polemica che rischia di spostare l’attenzione dai temi di merito.Il caso del tricolore “assente” diventa così l’ennesima occasione di scontro tra maggioranza e opposizione, in un clima già fortemente polarizzato.