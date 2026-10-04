Giorgia Meloni, bagno di folla alla Garbatella: dove spunta a sorpresa, è delirio

Già lo sappiamo, qualcuno dirà: dalla fashion week ai nonni della Garbatella, cosa non si fa per i voti. Propaganda della destra di governo. In realtà, Giorgia Meloni alla Garbatella c’è nata e vissuta e il passaggio, casomai, è inverso. E poi non sempre una foto della premier deve essere motivo di polemica, di attacco, di ditino alzato da parte di chi, magari, in un centro anziani o in una periferia romana non c’è andato mai.

La notizia è che il 2 ottobre era la festa dei nonni e al circolo di Fratelli d’Italia della Garbatella hanno organizzato una pizza come momento conviviale: è l’ottobrata romana e sembra ancora agosto, il tramonto sull’Ardeatina regala sorrisi che fanno dimenticare lo spread in salita e le frizioni in Cdm con i ministri che chiedono più fondi nonostante la situazione internazionale imponga di tirare la cinghia. La presidente del Consiglio è l’ospite inattesa che torna a casa dopo una giornata di lavoro e si ferma da alcuni “amici”.

Partono gli applausi, i selfie, gli abbracci: «È una di noi». A svelare il fuori programma, il giorno dopo sui social, è Arianna Meloni. «Quella che doveva una semplice serata per stare insieme si è trasformata in qualcosa di più, con l’arrivo di un’ospite che non ci aspettavamo. Una bellissima serata». L’occasione è propizia per ricordare che proprio l’altro giorno il governo ha approvato un Piano nazionale per la cura della fragilità e della non autosufficienza, stanziando oltre un miliardo e mezzo di euro per eliminare burocrazia e agevolare anziani, famiglie e caregiver. Anche su questo qualcuno dall’altra parte dirà che è solo propaganda, che le elezioni si avvicinano, quindi ogni iniziativa è strumentale in vista delle urne.

Ma delle due l’una: quando non si fa nulla la sinistra lancia anatemi contro il governo «assente», quando invece l’esecutivo mette sul piatto risorse per le fasce più deboli è comunque solo propaganda.

Così, perfino l’improvvisata di Giorgia tra il suo popolo (era un circolo di Fdi) fa storcere il naso a chi forse il contatto con il popolo non sa neanche cosa sia; a una certa sinistra radical chic che in passato chiamava «pesciarola» la presidente del Consiglio perché arrivava dalla borgata e più di recente invece l’ha criticata per i tailleur perfetti di Armani e le cene nella Milano glamour della moda. Un po’ la stessa sinistra modello Salis che dà la mano alla premier e poi fa la faccetta schifata. Ma sa che il contatto con la gente per fare politica, giovane o anziana che sia, vale più di tutto.