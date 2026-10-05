Libero logo
Abbonamento Digitale

Porta a Porta, Fdi smaschera il M5s con questo video: "Perché non lo avete fatto voi?"

di
Libero logo
lunedì 5 ottobre 2026
Porta a Porta, Fdi smaschera il M5s con questo video: "Perché non lo avete fatto voi?"

1' di lettura

"Perché quando eravate al governo non avete messo la tassa sugli extraprofitti alle banche, alle società energetiche?". Basta una semplice domanda per smontare tutta la propaganda dei grillini e, in generale, di tutto il campo largo. Il tema? La crisi energetica e i cosiddetti extraprofitti. A Porta a Porta, Francesco Filini di FdI ha demolito Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato del Movimento Cinque Stelle. 

"Perché quando eravamo al governo c'era una pandemia e stavamo discutendo di tassare le compagnie farmaceutiche per fronteggiare la crisi energetica. Come lei sa, è arrivata poco dopo", la scusa della grillina. "Lei si sbaglia - la replica di Filini -, perché a febbraio del 2022 è arrivata la guerra in Ucraina ed è schizzato il costo. Voi eravate in maggioranza e avevate i ministri nel governo Draghi. Perché non avete tassato le società energetiche? Eravate il primo partito di quella maggioranza". "Io personalmente da capogruppo l'ho fatto cadere quel governo", ha insistito Castellone. "Guardi che quel governo ha avuto la vostra fiducia. Siete andati al governo tutti insieme ", ha chiosato Filini.

Conte e Schlein, anche Sandra Amurri li smonta: "Spettacolo pietoso"

Se anche Sandra Amurri arriva a criticare il campo largo... Ospite di Realpolitik in onda domenica 4 ottobre su Rete 4, ...

"Bastano pochi minuti per smascherare la sinistra: davanti a problemi complessi, la loro ricetta è sempre la stessa - il commento di Fratelli d'Italia che ha ricondiviso il video del botta e risposta su Facebook -. Slogan e tanta propaganda. Imbarazzanti".

tag
fdi
m5s
porta a porta

Volano stracci Grillo pubblica gli stipendi d'oro dello staff della Todde: "Poltronificio". Terremoto nel M5s

Le cifre Sondaggio di Alessandra Ghisleri: Pd in caduta libera e Futuro Nazionale in frenata

Rompere gli indugi Conte e Schlein, ormai siamo alle minacce: "Io non mi presto a questo"

ti potrebbero interessare

Meloni registra il suo marchio vocale "Io sono Giorgia" nell'Ufficio Ue

Meloni registra il suo marchio vocale "Io sono Giorgia" nell'Ufficio Ue

Norma Cossetto e Charlie Kirk fanno ancora paura alla sinistra

Norma Cossetto e Charlie Kirk fanno ancora paura alla sinistra

Castro, scontri, trame e Berlinguer: la nostalgia rossa del leader Massimo

Castro, scontri, trame e Berlinguer: la nostalgia rossa del leader Massimo

Annalisa Terranova
Secondo voi alla fine il campo largo, pur di provare a vincere, comprenderà anche Renzi?

Secondo voi alla fine il campo largo, pur di provare a vincere, comprenderà anche Renzi?