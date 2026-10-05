Porta a Porta, Fdi smaschera il M5s con questo video: "Perché non lo avete fatto voi?"

"Perché quando eravate al governo non avete messo la tassa sugli extraprofitti alle banche, alle società energetiche?". Basta una semplice domanda per smontare tutta la propaganda dei grillini e, in generale, di tutto il campo largo. Il tema? La crisi energetica e i cosiddetti extraprofitti. A Porta a Porta, Francesco Filini di FdI ha demolito Mariolina Castellone, vicepresidente del Senato del Movimento Cinque Stelle.

"Perché quando eravamo al governo c'era una pandemia e stavamo discutendo di tassare le compagnie farmaceutiche per fronteggiare la crisi energetica. Come lei sa, è arrivata poco dopo", la scusa della grillina. "Lei si sbaglia - la replica di Filini -, perché a febbraio del 2022 è arrivata la guerra in Ucraina ed è schizzato il costo. Voi eravate in maggioranza e avevate i ministri nel governo Draghi. Perché non avete tassato le società energetiche? Eravate il primo partito di quella maggioranza". "Io personalmente da capogruppo l'ho fatto cadere quel governo", ha insistito Castellone. "Guardi che quel governo ha avuto la vostra fiducia. Siete andati al governo tutti insieme ", ha chiosato Filini.