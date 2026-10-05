Meloni registra il suo marchio vocale "Io sono Giorgia" nell'Ufficio Ue

Giorgia Meloni unica e inimitabile. Anche la sua voce... La presidente del Consiglio ha registrato la propria voce come "marchio senza testo" questa mattina all'Euipo, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, responsabile della gestione dei marchi dell'Ue. "Io sono Giorgia Meloni", questa è la frase ripetuta per due volte che - come anticipato da Repubblica - viene riportata in un audio di 4 secondi sul sito dell'ente, contro il rischio di clonazione con l'intelligenza artificiale e i deepfake. A curare il deposito presso l'Euipo è stato lo studio legale Mpmlegal di Roma.

Meloni ricorda Norma Cossetto: "Una Nazione matura non ha paura della propria storia" Giorgia Meloni ricorda Norma Cossetto. "Norma Cossetto era una bellissima ragazza di Santa Domenica di Visinada. Av...

La richiesta, inoltrata oggi stesso, risulta ancora sotto esame. Il principio è semplice ed è lo stesso che vale per il mondo dello spettacolo: una registrazione della voce viene depositata all’Euipo come marchio sonoro. "Da quel momento - si legge su Repubblica - quel timbro, con le sue inflessioni e caratteristiche riconoscibili, diventa un segno distintivo tutelato anche contro eventuali clonazioni. La differenza rispetto al diritto d’autore è sostanziale: qui non si protegge un discorso, né tantomeno ciò che viene detto".

Meloni zittisce la sinistra: oltre un distributore su due applica lo sconto «Ora il “price cap” è praticato in diecimila distributori e si sta estendendo anche agli altri....