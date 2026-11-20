È venerdì e si parte con lo sciopero. Come sempre la Cgil chiama i lavoratori per incrociare le braccia proprio quando comincia il weekend. “No al riarmo e al caro vita” recita lo striscione in testa al corteo, in piazza Vittorio a Roma. Centinaia infatti le persone scese in piazza per partecipare allo sciopero generale proclamato dalla Cgil.

Il corteo percorre via Cavour per concludersi ai Fori imperiali, dove e’ previsto l’intervento del segretario generale Maurizio Landini. al centro della mobilitazione il caro vita e la perdita del potere d’acquisto di salari e pensioni, la richiesta di maggiori investimenti nella sanita’ e nella scuola pubblica, un fisco piu’ equo, il contrasto alla precarieta’ e maggiori garanzie sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La Cgil chiede inoltre di fermare l’aumento delle spese militari per destinare maggiori risorse al welfare, ai servizi pubblici e al lavoro.

E Maurizio Landini ha subito infangato il governo prendendosi quasi lo scettro di leader dell’opposizione: “Il governo mi sembra un po’ in confusione. Non ho mai visto un governo che presenti una manovra e che ci siano 2mila emendamenti della maggioranza per cambiarla”, ha sottolineato. “I primi, dunque, che pensano di aver fatto una manovra che fa schifo sono loro, perche’ altrimenti non avrebbero presentato duemila emendamenti per cambiarlo”. E dimostra anche che abbiamo ragione a dire che questa e’ una manovra che non serve al Paese, che sono marchette e che non affronta nessuno dei problemi che le persone hanno". La solita retorica rossa...