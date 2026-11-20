Intervenuto a Dritto e Rovescio, su Rete 4, Giovanni Donzelli si è voluto soffermare su un paio di dettagli, piuttosto curiosi, riguardanti lo sciopero proclamato per la giornata di oggi, 20 novembre, dalla Cgil.

“La Cgil e Landini - ha affermato il deputato di FdI - avevano lanciato lo sciopero contro la manovra che faceva schifo quando la manovra ancora non era stata scritta. Se qualcuno mi avesse chiesto di mettere in una busta chiusa il giorno in cui avrebbero scelto lo sciopero generale, avrei indovinato il venerdì e probabilmente anche molta parte degli italiani”.

A scanso di equivoci, Donzelli ha chiarito che “ovviamente poi chiunque protesta, benvenga, può protestare”. Ma, ha aggiunto, “sento dire ‘manderemo a casa il governo Meloni’ da quattro anni. Ed è la prima volta nella storia che il partito di governo, invece di perdere consensi, li ha aumentati governando. Per la sinistra va tutto male, in realtà alcune cose sono migliorate, alcune difficoltà gli italiani le vivono tutti i giorni, ma buona parte degli italiani sono sereni perché rispetto alle difficoltà che vivono tutti i giorni, vedono un’opposizione che scende in piazza, dice no a tutto e non smette d’accordo nemmeno su come scrivere il programma o su come scegliere il leader, invece vedono un governo che ha una credibilità internazionale con una donna che si mette e si sacrifica per il popolo italiano e che sta provando a dare delle risposte e che l’Italia in qualche modo sta reggendo meglio delle altre nazioni europee, una crisi internazionale gravissima”.

Donzelli ha infine voluto lanciare un messaggio agli uomini in divisa: “La mia solidarietà preventiva va alle forze dell’ordine, che domani (oggi, ndr) dovranno riuscire a difendere le persone per bene che scendono in piazza per manifestare le proprie idee, ma si troveranno a fronteggiare centri sociali e estremisti vari che avranno un unico obiettivo: insultare, aggredire e attaccare donne e uomini che stanno difendendo la sicurezza degli italiani, quindi la mia solidarietà preventiva per domani va alle donne e agli uomini in divisa”.