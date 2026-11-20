A furia di infiammare le piazze, anche Maurizio Landini rimane bruciato. Letteralmente. Un’azione dimostrativa degli studenti prima della partenza del corteo dalla sede de La Sapienza a Roma, in occasione dello sciopero internazionale degli studenti, è andata in scena in piazzale Aldo Moro dove sono state bruciate le bollette contro il caro vita, ma anche una copia del memorandum dell’accordo confederale tra sindacati e Confindustria. Bruciata anche una foto del ministro Crosetto con la scritta “Contro la finanziaria di guerra”, come anche quella del segretario generale della Cgil che stringe la mano a Giorgia Meloni. “Non ci rappresenta nessuno”, hanno scandito gli studenti.

STUDENTI CONTRO SINDACATI

Alta tensione anche a Napoli, dove gli studenti dei Cau (Collettivi Autorganizzati Universitari) hanno bruciato un’immagine dei membri della “Banda Bassotti”, le cui divise mostrano i loghi dei principali sindacati confederali , mentre stringono la mano a Mr Monopoly, simbolo per Confindustria. Un rimando, si legge in una nota, all’accordo quadro firmato da tali sigle sindacali e 13 associazioni datoriali, tra le quali appunto Confindustria, questo 12 novembre. Il 12 novembre, proprio a pochi giorni dallo sciopero generale della Cgil “tutti e tre i sindacati confederal hanno firmato un accordo quadro con 13 associazioni datoriali su salari, contratti e rappresentanza. Un’intesa che fa sorridere Governo e Confindustria, ma che invece per i lavoratori di questo paese rappresenta una presa in giro. Niente salario minimo, ma un ‘salario giusto’, questo è ciò che prevede l’accordo sulla rappresentanza, un recupero dell’inflazione che non comprenderà però le bollette, l’ennesimo accordo-truffa e a pagare saranno i lavoratori”. “Pensiamo che le cose possano cambiare, che i lavoratori, gli studenti, chi in questo paese vuole vivere con dignità, non debbano rassegnarsi: il 30 ottobre abbiamo dimostrato di avere un potere, che in questo paese esiste un blocco politico e sociale indipendente e che veramente vuole fare gli interessi delle persone. È nostro dovere continuare a costruirlo: per questo saremo in piazza il 12 dicembre a Roma, contro il carovita, contro la guerra, ma soprattutto contro chi ne è responsabile. Per una vita degna, per tutti”, concludono.

SCONTRI A BOLOGNA

A Bologna si sono registrati scontri tra studenti e forze dell’ordine in via Santa Lucia. Una parte del serpentone, improvvisamente, ha cambiato direzione e ha cercato di dirigersi verso la sede di Confindustria in via San Domenico, ostacolata dagli agenti. La polizia, in tenuta antisommossa, ha respinto i manifestanti che hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza per passare oltre con fumogeni e striscioni. Dopo alcune cariche, gli studenti sono stati deviati su via Castiglione, da dove hanno ripreso il loro itinerario iniziale in via Santo Stefano e poi verso i viali.

“BELLISSIMA GIORNATA”

Un colpo di scena ma fino a un certo punto, perché quando si soffia sul fuoco delle proteste, la rabbia sociale può sfuggire di mano. Landini, però, fa buon viso a cattivo gioco e parla di “una bellissima giornata, con una grandissima partecipazione”. Una giornata “che unisce tutte le generazioni ed è soprattutto una giornata che indica piazze dove rinasce la speranza di un cambiamento”.

“SIAMO UN MILIONE”

Lo sciopero generale contro la manovra del governo Meloni, spiega mister Cgil, riunisce “tante generazioni insieme che danno un messaggio molto preciso al governo e al Paese: è il momento di cambiare. Bisogna rimettere al centro i bisogni delle persone e cambiare questa situazione è la condizione per avere un futuro degno di questo nome”. “Siamo più di un milione in oltre 100 piazze”, ha quindi annunciato il segretario da via dei Fori Imperiali a Roma, dov’è giunto il corteo. “A Roma siamo 50mila persone”, ha detto Landini chiudendo il comizio finale sul palco.

“SINDACATO DIVISO?”

Peccato che ancora una volta l’accelerazione di Landini, che ha indetto lo sciopero prima ancora di conoscere i dettagli di una manovra ancora abbozzata (ormai una tradizione, per la Cgil) abbia provocato una rottura tra le sigle sindacali. “Il sindacato non è diviso. Anche Cisl e Uil si stanno mobilitando, hanno scelto altre modalità di mobilitazione - azzarda Landini -. Non è che alle altre organizzazioni piace la flat tax, che non c’è la restituzione del drenaggio fiscale, che si bloccano le pensioni o che la sanità si privatizza. In questo momento ci sono scelte diverse sulle modalità di mobilitazione”. “Oggi è una mobilitazione per il Paese, non è contro qualche organizzazione sindacale. Qui ci sono i lavoratori e c’è una domanda di cambiamento. Poi le forme di mobilitazione possono essere anche diverse. Noi abbiamo ritenuto che era il momento di utilizzare lo strumento dello sciopero generale e mi pare che ci sia anche una risposta molto importante”.

Dal centrodestra, però, arriva un siluro su Landini: “Dovrebbe proclamare uno sciopero generale contro sé stesso - incalza Lino Ricchiuti, vice-responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia -. Perché se oggi in Italia ci sono lavoratori che guadagnano troppo poco, il sindacato non può continuare a comportarsi come se non avesse alcuna responsabilità. È troppo comodo scendere in piazza, puntare il dito contro il Governo Meloni e denunciare salari insufficienti, dimenticando che i contratti collettivi non li firma il Governo, ma si negoziano e si sottoscrivono ai tavoli tra sindacati e associazioni datoriali. Ed è proprio lì che un sindacato dovrebbe dimostrare la propria forza. Basti pensare alla vigilanza privata: contratti con retribuzioni arrivate a 4,60 euro lordi all’ora e successivi rinnovi intorno ai 5 euro, sottoscritti anche dalla Cgil. Proprio quella Cgil che oggi, con Landini, scende in piazza a denunciare i salari da fame. Una contraddizione che meriterebbe almeno una spiegazione”.