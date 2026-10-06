"E buonanotte...": Sara Kelany vede il sondaggio e asfalta la sinistra

Questa settimana le intenzioni di voto mostrano variazioni contenute tra i principali partiti italiani. Fratelli d’Italia registra l’aumento più significativo, pari allo 0,3%, seguito da Forza Italia, che cresce dello 0,2%. Anche Partito Democratico e Lega guadagnano terreno, entrambi dello 0,1%.

Sul fronte opposto, il Movimento 5 Stelle registra un calo dello 0,2%. Diminuisce della stessa entità anche Futuro Nazionale, che interrompe così la forte crescita registrata nelle settimane precedenti. Rimangono invece stabili Verdi e Sinistra, senza variazioni rispetto alla rilevazione precedente.

Tra le formazioni politiche minori, Azione, Italia Viva e Più Europa segnano una diminuzione dello 0,1% ciascuna. Non presentano invece variazioni Noi Moderati, Nuovo PSI e il gruppo delle Altre Liste.

Un elemento rilevante della rilevazione riguarda infine la quota di persone che non esprimono una preferenza. Questa percentuale aumenta di 3 punti, indicando una maggiore presenza di elettori che, al momento dell’indagine, non dichiarano il proprio orientamento di voto.

Nel complesso, la settimana è caratterizzata da spostamenti piuttosto limitati nelle intenzioni di voto dei partiti, con alcuni incrementi tra le principali forze politiche e alcuni arretramenti, mentre una parte più consistente degli intervistati sceglie di non esprimere una preferenza. Il dato relativo agli indecisi o a chi non si esprime rappresenta quindi uno degli elementi di maggiore cambiamento rispetto alla rilevazione precedente. E proprio sul sondaggio di La7 è intervenuta Sara Kelany che sui social ha commentato così: "Saldamente primo partito, + 0,3%. Il lavoro paga … e buonanotte a tutti".