Chi si aspettava una classica intervista è rimasto deluso. Ma di certo non si è annoiato. L’ospitata di Beppe Grillo a Che Tempo Che Fa sul Nove da Fabio Fazio è stato un vero e proprio monologo. Il primo dei grillini si è rimesso i panni del comico e ha esordito con una battuta un tantino macabra: “Ho una leggera depressione...non voglio un applauso sulla fiducia: non sapete ancora cosa dico..”.

Poi ha dato il via alle danze. I soliti discorsi, i soliti deliri su energia, costi e ammiccamenti al Dragone cinese. “Non abbiamo bisogno del nucleare, poi dicono che fra 25 anni la bolletta cala, è una presa per il cul***. Bisogna che vi svegliate un attimo - ha detto -. Ero l’elevato, ora ho problemi ad essere riconosciuto, mi fanno pagare anche il caffè. Comincio a essere in parabola discendente, dopo una vita meravigliosa”.

E infine, una frecciatina molto velata a Giuseppe Conte. “Ti ricordi che bei tempi con quei movimenti lì, prima che arrivasse il Reverendo Jones...”, la puntura di Grillo al nuovo leader della suo creatura politica. Il riferimento è al Reverendo Jones, predicatore e criminale statunitense: la mente dietro allo spaventoso massacro e suicidio collettivo a Jonestown