Fratelli d’Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. E Matteo Salvini si avvicina sempre di più a Roberto Vannacci. Questa è in estrema sintesi la media dei sondaggi realizzata da Intenzioni di voto. Come detto, il partito guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni resta in testa, anche se perde lo 0,1% e si attesta così al 27,6%. Restando dalle aprti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2%. La formazione politica guidata da Antonio Tajani perde lo 0,2% e si colloca così al 7%. Poi c’è la Lega che continua a crescere. Il carroccio conquista addirittura lo 0,4% piazzandosi in questo modo al 6%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo sempre il Partito democratico. Il Nazareno a guida Elly Schlein perde lo 0,1% e cala così al 20,4%. Poi c’è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte stabile al 12,8%. Dunque Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, anch’essa in calo dello 0,2% e quotata al 6%.

Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, c’è da registrare l’ennesimo crollo di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci perde addirittura lo 0,3% e cala così al 6,2%. Po’ c’è Azione di Carlo Calenda (+0,1%) al 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi stabile al 2,4%, Sud Chiama Nord di Cateno De Luca (-0,1%) all’1,3%, Più Europa di Riccardo Magi stabile all’1,3% e Noi Moderati di Maurizio Lupi (+0,1%) all’1,2%.