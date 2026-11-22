Tasse, tasse e ancora tasse. “Vogliamo combattere i paradisi fiscali e tassare invece i miliardari”, ha ribadito la segretaria del Pd, Elly Schlein, volata a Parigi in occasione del primo Paris Summit Against International Oligarchy al Theatre de la Concorde. “Sosteniamo la proposta di Zucman di un’imposta minima sui superricchi: il 2% per chi possiede più di cento milioni di euro. Non è una questione di invidia, ma di giustizia. Si tratta di costruire un futuro sostenibile per tutti. Non aumenteremo le tasse sulla classe media: è quello che ha fatto la destra in Italia, raggiungendo il più alto rapporto fiscale degli ultimi 12 anni. È giusto - ha aggiunto - che chi possiede di più contribuisca di più al bene comune. Ci hanno ripetuto che non ci sono soldi per aumentare i salari, per garantire assistenza sanitaria e istruzione a tutti, per assicurare alloggi a prezzi accessibili. Mentivano. Dobbiamo recuperare il denaro là dove è troppo concentrato. E un’imposta minima del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro frutterebbe 67 miliardi di euro all’anno in Europa. Dobbiamo insistere a livello europeo e globale, e stiamo discutendo con i nostri alleati progressisti per farlo anche a livello nazionale. Dobbiamo combattere i paradisi fiscali nell’Unione Europea. Non è accettabile che le multinazionali beneficino di 27 diversi sistemi fiscali e paghino aliquote fiscali pari a zero virgola qualcosa: dobbiamo assicurarci che le tasse vengano pagate dove vengono realizzati i profitti”.

Parole che non sono passate inosservate quelle della leader del Pd. Antonio Tajani, ad esempio, non ha potuto fare a meno di notare che “Elly Schlein ha scelto di andare a Parigi dal ‘guru’ della patrimoniale, Gabriel Zucman, e così il Pd si mette al servizio dell’'internazionale delle tasse’ guidata da economisti le cui ricette non hanno mai funzionato. Si parte dai cosiddetti super-ricchi, per arrivare non si sa dove. Ma è soltanto la vecchia internazionale comunista in versione moderna. La ricetta della sinistra rimane la stessa: tassa e spendi. Spremere i cittadini e poi assisterli, condannandoli alla povertà. Tutto il contrario della ricetta liberale di Silvio Berlusconi: meno tasse per tutti, per favorire crescita e lavoro. Attrarre le aziende, piccole e grandi, e non farle fuggire tassandole due volte. Forza Italia farà di tutto per impedire che gli italiani diventino schiavi di questa nuova ‘internazionale delle tasse’ che muove nell’ombra il campo largo”.