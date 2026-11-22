La stretta contro i violenti è contenuta in 27 emendamenti al Dl Cortei. Li ha presentati Fratelli d’Italia. Nel mirino, le manifestazioni studentesche, degenerate in scontri di piazza, degli ultimi mesi. E a poche ore dallo sciopero generale che ha portato migliaia di persone in piazza, Fdi prepara la stretta, con diverse modifiche al decreto Cortei in discussione alla Camera. Si va dallo stop alle borse di studio e agli aiuti economici agli studenti anche solo indagati per i reati commessi durante le proteste. Mentre chi organizza un’occupazione di un istituto dovrà pagare anche i danni provocati dagli altri. E per i manifestanti arrivano pene più alte (fino a 6 anni di carcere), vernici per identificare i violenti e multe che possono colpire anche le famiglie dei minorenni condannati. Il Dl Cortei approvato dal governo dopo le violenze del mese scorso a Milano in cui centinaia di manifestanti, per lo più minorenni, avevano assaltato le vetrine del centro - va così incontro a diverse modifiche che stringono la morsa attorno ai violenti.

Tra i firmatari degli emendamenti c’è anche l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, che si concentra proprio sulle norme contro gli studenti.

Il primo emendamento prevede la sospensione delle borse di studio, dei contributi e degli altri benefici economici riconosciuti «nell’ambito del diritto allo studio» per gli studenti sottoposti a indagini per una serie di reati commessi durante manifestazioni, proteste e occupazioni. Non serve dunque una condanna definitiva: basta l’apertura di un’indagine per violenza o resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, danneggiamenti e altri reati indicati dal decreto Cortei. Il pm dovrebbe informare l’istituto scolastico o l’università. In caso di condanna, invece, scatterebbe la revoca dei benefici, con la possibilità di chiedere la restituzione delle somme già versate. Il secondo emendamento di Delmastro prende di mira le occupazioni scolastiche. In base alla proposta, chi le promuove, organizza o coordina (anche online) dovrebbe rispondere economicamente anche dei danni provocati dagli altri partecipanti.

Giuseppe Conte va all’attacco: «Impunità per gli amici e repressione per studenti e lavoratori che protestano: questa è la cifra del governo Meloni. Un’altra proposta, sempre dell’ex sottosegretario, prevede di sospendere bonus, sussidi e agevolazioni economiche ai genitori di minorenni condannati, anche soltanto in primo grado, ad almeno un anno di carcere. E questo anche per le violazioni di ordinanze comunali e del decoro urbano. Nel decreto, poi, potrebbero rientrare anche le ronde affidate alla vigilanza privata, come proposto dal deputato di Fdi Alessandro Urzì, con due modifiche al decreto che consentono ai Comuni di impiegare guardie giurate per pattugliare le aree a rischio.

La stretta riguarda anche le piazze. Il deputato di Fdi Giovanni Maiorano propone di aumentare le pene per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale: dagli attuali sei mesi-cinque anni a un minimo di un anno e un massimo di sei con un aggravante se il reato è commesso contro le forze dell’ordine. Si propone poi il divieto totale del burqa e di indossare indumenti che coprono il volto, mentre, sempre Urzì, chiede (in via sperimentale per l’anno prossimo) di dotare la polizia di dispositivi capaci di spruzzare vernice sui manifestanti violenti.

Sul fronte della criminalità minorile si muove anche Forza Italia che ha presentato un emendamento per abbassare da 14 a 13 anni l’età minima per l’imputabilità penale.

Infine, il deputato di Fdi Andrea Pellicini chiede di cancellare i risarcimenti agli aggressori. L’emendamento interviene sui casi di eccesso colposo di legittima difesa, prevedendo che chi si è difeso non debba risarcire chi abbia agito volontariamente con violenza.