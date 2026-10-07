Scarpinato, la sceneggiata del M5s in Aula: cosa mostrano ai senatori di FdI

Anche al Senato scontro in aula tra il Movimento Cinque Stelle e Fratelli d'Italia sulla commissione parlamentare Antimafia e sul senatore pentastellato Roberto Scarpinato definito "eroe dell'antimafia", di cui si chiedono le dimissioni dalla commissione. Il capogruppo del M5s, Luca Pirondini ha denunciato di aver ricevuto da FdI "una lettera ufficiale per chiedere l'espulsione di Roberto Scarpinato dalla commissione Antimafia. È il partito di Daniela Santanchè, indagata per truffa all'Inp, di Augusta Montaruli condannata per peculato e di Andrea Delmastro già noto per quello che combinato in questa legislatura", ha detto citando anche la presidente della commissione Antimafia, Chiara Colosimo.

Secondo il M5s la Colosimo "per chi non lo sapesse, è la persona molto amica di Luigi Ciavardini terrorista nero condannato per la strage di Bologna con 85 morti e 200 feriti. Questa è Chiara Colosimo mentre si abbraccia con Luigi Ciavardini. Vergognatevi" e ha mostrato una foto di Colosimo e Ciavardini insieme. Immediata la reazione della maggioranza con urla contro i 5 Stelle, anche quando Pirondini ha mostrato la foto dell'ex sottosegretario Andrea Delmastro con Caroccia "prestanome della camorra. Questa è Fratelli d'Italia e questo è il governo - ha concluso il capogruppo del M5s -. Si dovrebbero vergognare".