Scarpinato, Bignami inchioda il M5s: "Quelli che spararono 10 colpi a mio padre..."

"Se il Movimento 5 Stelle vuole essere, come si dimostra essere, strumento in mano a persone che vogliono depistare le indagini per l'attentato e la morte di Paolo Borsellino faccia pure ma la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, le nostre istituzioni non possono permettersi di essere uno strumento in mano alla malavita organizzata. Presidente intervenga". Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Galeazzo Bignami, replicando in aula alla Camera al capogruppo M5s Riccardo Ricciardi che aveva attaccato il partito meloniano per aver chiesto le dimissioni di Roberto Scarpinato, senatore pentastellato, dalla commissione antimafia. In merito alle accuse di Ricciardi nei confronti di Fdi, Bignami ha detto: "Perché non avete indagato quando presidente della commissione antimafia era uno del Movimento 5 Stelle? Perché non avete indagato nel tentativo di fare chiarezza? Avete infilato la testa sotto la sabbia".

Il capogruppo Fdi ha ricordato "quelli che spararono 10 colpi a mio padre nel tentativo di ucciderlo perché persona di destra. Non confonda le vittime con invece chi cercò di uccidere le persone perché questa confusione la fa anche su Scarpinato. Ne chiediamo la rimozione anche dal Copasir perché questa persona, non secondo Fdi ma secondo un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni ha compiuto attività di depistaggio e inquinamento".