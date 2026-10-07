Scarpinato, Bignami inchioda il M5s: "Quelli che spararono 10 colpi a mio padre..."

"Se il Movimento 5 Stelle vuole essere, come si dimostra essere, strumento in mano a persone che vogliono depistare le indagini per l'attentato e la morte di Paolo Borsellino faccia pure ma la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, le nostre istituzioni non possono permettersi di essere uno strumento in mano alla malavita organizzata. Presidente intervenga". Lo ha detto il capogruppo di Fdi, Galeazzo Bignami, replicando in aula alla Camera al capogruppo M5s Riccardo Ricciardi che aveva attaccato il partito meloniano per aver chiesto le dimissioni di Roberto Scarpinato, senatore pentastellato, dalla commissione antimafia. In merito alle accuse di Ricciardi nei confronti di Fdi, Bignami ha detto: "Perché non avete indagato quando presidente della commissione antimafia era uno del Movimento 5 Stelle? Perché non avete indagato nel tentativo di fare chiarezza? Avete infilato la testa sotto la sabbia".
Il capogruppo Fdi ha ricordato "quelli che spararono 10 colpi a mio padre nel tentativo di ucciderlo perché persona di destra. Non confonda le vittime con invece chi cercò di uccidere le persone perché questa confusione la fa anche su Scarpinato. Ne chiediamo la rimozione anche dal Copasir perché questa persona, non secondo Fdi ma secondo un giudice, nell'esercizio delle sue funzioni ha compiuto attività di depistaggio e inquinamento".
Scarpinato, valanga sul senatore M5s: "Da lui attività depistante"Il gip di Caltanissetta Santi Bologna, condividendo pressoché integralmente le argomentazioni dei pubblici minist...
"Voi - ha insistito - prendete i voti delle persone per bene chiedendo di fare lotta alla mafia e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma stava dalla parte sbagliata, voi siete strumento di quella roba lì che neanche voglio pronunciare. Perché l'attività che la presidente Colosimo sta facendo è quella che voi avreste dovuto fare in passato e adesso abbiamo capito perché avevate messo la testa sotto la sabbia, perché non si voleva che gli italiani venissero a sapere che le persone che voi mandate in antimafia depistano le indagini, inquinano le prove, su ciò che ha compiuto la mafia contro Paolo Borsellino, contro Giovanni Falcone, contro tutti i servitori dello Stato che voi evidentemente non rispettate".