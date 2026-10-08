Vannacci e Conte, Giovanbattista Fazzolari: "Tra loro non vedo differenze, sono come i Barbapapà"

Giorgia Meloni fa la storia. Come ricordato da Giovanbattista Fazzolari è "il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica", nonché primo presidente del Consiglio donna della storia della Nazione e capo del governo più duraturo della storia della Repubblica. Tutto questo - spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in un'intervista al Foglio - fa sì che "oggi Palazzo Chigi conta di più di prima e coordina meglio le decisioni dei singoli ministri. Meloni con la sua autorevolezza ha costituito un premierato di fatto, e per questo dico che è il primo presidente del Consiglio della Terza Repubblica".

E al giornalista che maliziosamente gli chiede delle voci sul futuro di Meloni alla Presidenza della Repubblica dopo Mattarella, risponde: "Non credo che sia nelle sue ambizioni" e "non penso proprio nel 2028 ma, visto che è così giovane, in futuro chissà…". In ogni caso non è "scandaloso" immaginare "una personalità di estrazione conservatrice, alla quale gli italiani riconoscano equilibrio e capacità di seguire l’interesse generale della nazione".