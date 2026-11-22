“Se all’Italia servirà andare a scadenza naturale, Giorgia ci porterà a scadenza naturale. Se invece convenisse interrompere, perché il clima elettorale diventa troppo incandescente, non escludo che si possa anche andare prima”. Così il presidente del Senato, Ignazio LaRussa, intervistato da Pietro Senaldi sul palco dell’iniziativa di Fratelli d’Italia ‘Nessuna resti nascosta’ all’NH Collection di via Tarchetti a Milano, sulla data delle prossime elezioni politiche.

Una scelta che, per La Russa, “è in bilico”. “Credo che molto dipenderà non dall’interesse di Fdi né degli altri partiti della coalizione, ma di quello che servirà all’Italia”, ha spiegato. “Noi non siamo indifferenti alla data del voto”, ha precisato il presidente del Senato, secondo cui la premier Giorgia Meloni “conferma di avere come stella polare l’interesse nazionale”.

Da un lato, ha spiegato, “ci potrebbe essere un interesse nazionale ad arrivare fino a ottobre con questo governo, che secondo me sta lavorando molto bene. Ottobre potrebbe essere la data giusta per continuare a dare risposte agli italiani”. Dall’altro ci sono le amministrative di primavera. “La campagna elettorale a febbraio è già in pieno svolgimento e significa che, finita lacampagna elettorale per le amministrative, immediatamente prosegue per quella nazionale. Significa tenere l’Italia in campagna elettorale per 8 mesi”, ha concluso.