Fratelli d’Italia è sempre il primo partito con il 26,6 per cento. A confermarlo il sondaggio Osservatorio Delphi per cui il partito di Giorgia Meloni rimane invariato, e precede di 6,2 punti il Partito democratico. I dem guidati da Elly Schlein, invece, scendono di sei decimi e arrivano al 20,4 per cento.

Il Movimento 5 Stelle si piazza al terzo posto con il 14,4 per cento, in crescita di 1,8 punti, e riduce a 6,0 punti la distanza dal Pd. Forza Italia, al 7,1, perde due decimi, ma sale al quarto posto perché Futuro Nazionale cala di un punto e scende al 6,7. La Lega invece? Il partito di Matteo Salvini guadagna un punto e raggiunge il 6,6 per cento, a un solo decimo da Futuro Nazionale, e supera Alleanza Verdi e Sinistra, che perde 1,1 punti e si ferma al 5,3 per cento.

E ancora: Azione cala di mezzo punto al 2,9 per cento, Italia Viva di un decimo al 2,4, mentre +Europa sale di un decimo all’1,6. Noi Moderati perde tre decimi e scende allo 0,8. Le altre liste guadagnano nove decimi e arrivano così al 5,2 per cento. La rilevazione analizza le intenzioni di voto e le paragonano rispetto al precedente sondaggio Sigma-Piave.