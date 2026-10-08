Legge elettorale, la Camera approva. Meloni: "Risposta a chi ci voleva divisi"

È stata definitivamente approvata con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. Alla Camera, l'esito della votazione, avvenuta a scrutinio segreto, è stata accolta da un lungo applauso tra i banchi della maggioranza e dalle proteste delle opposizioni che hanno sventolato vari cartelli: "NO all’Imbroglio”, “legge Truffa”, “Con Meloni Gasolio a 3 euro”, “Con Meloni salari al palo”, “Con Meloni - sanità e + armi". L'approvazione è avvenuta dopo il passaggio al Senato e il ritorno a Montecitorio in terza lettura, superando i tre voti di fiducia posti dal governo sugli articoli 1, 2 e 3 e le relative modifiche.

Un successo che Giorgia Meloni ha celebrato così: "A chi sperava di vedere il centrodestra diviso - ha scritto su X - oggi rispondiamo con i fatti: siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così". E ancora: "Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani. Con l’approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto: il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e - di nuovo - il proprio parlamentare. Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre trent’anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta".