Pontedera, Meloni ciociara? Il sindaco del Pd oltre il ridicolo: "Cosa intendeva dire"

Il sindaco di Pontedera (Pisa) del Partito democratico Matteo Franconi interviene sul post della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in cui stigmatizzava l'intervento di un consigliere comunale dem. Durante la discussione della mozione "sul 'Contrasto agli stereotipi sessisti nel linguaggio pubblico e istituzionale e promozione di una cultura del rispetto e della parità (alla quale Fdi ha votato contro), il consigliere Della Bella, per mero errore (poi ammesso) l'ha apostrofata con il termine 'ciociara' mentre voleva dire 'caciarona'; certo non un complimento né un termine da diplomazia bizantina ma niente a che vedere con giudizi negativi sulla Ciociaria", ha scritto su Facebook rivolgendosi direttamente alla premier il primo cittadino, dopo il post di oggi della presidente del Consiglio.

"Lo scambio involontario - ha aggiunto il primo cittadino - di una parola con un'altra è certamente stato un errore e scrivo questo commento per rispetto degli amici della straordinaria terra di Cicerone e Tommaso d'Aquino. Mi permetto di suggerirle, vista la sua attenzione al linguaggio pubblico, di ascoltare cosa dice, volontariamente, dentro quella stessa discussione, un consigliere comunale del suo partito su cosa pensa dei concerti di 'Elodie con perizoma'. Viva la Ciociaria! Viva la libertà delle donne di vestirsi come vogliono".