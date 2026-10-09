Sondaggio Mannheimer, per Meloni il quadro perfetto: psicodramma a sinistra. E Vannacci...

Come ogni giovedì a Piazzapulita, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, è stato presentato il sondaggio realizzato da Renato Mannheimer. E, ancora una volta, è una bella doccia gelata per la sinistra. Fratelli d'Italia, infatti, resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Non solo. Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% e si piazza così al 27,5%. Brutte notizie per il campo largo. Scendono sia il Pd sia il M5s, entrambi dello 0,2%. Il Partito democratico crolla al 20,3%; il Movimento Cinque Stelle al 12,6%.

Poi c'è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che continua nel suo trend negativo. La formazione politica guidata dall'ex generale perde lo 0,4% e cala così al 7,6%. Forza Italia è stabile al 7,4%, Alleanza Verdi e Sinistra guadagna lo 0,1% e si piazza così al 6,5% e la Lega di Matteo Salvini conquista lo 0,2% e in questo modo si attesta al 5,7%. Per quanto riguarda tutti quei partiti considerati "minori", in testa troviamo Azione che è stabile al 3,2%, così come Italia Viva al 2,2%. Infine troviamo Più Europa, che guadagna lo 0,1% e sale così all'1,8% e Noi Moderati che conquista lo 0,1% e si attesta così all'1,1%.