Contatto avvenuto tra Tomaso Montanari e il M5S in vista delle elezioni politiche 2027. Sì, no... In realtà boh. Ci vuole coraggio, infatti, a buttarsi anima e core nel Campo largo e il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, nonostante le lusinghe sempre più pronunciate, soprattutto dagli ex grillini, non sembra ardere affatto della passione necessaria a un salto diretto nell’agone politico. Anzi, a giudicare dal suo post recalcitrante sembra quasi non saperne nulla, rilanciando la palla totalmente nel campo delle illazioni messe in giro da Repubblica. Lo si legga senza nessuna ironia, perché il prof non era affatto ironico nell’accusare il quotidiano greco-romano di aver confezionato una notizia senza fondamento. «Quando ho letto il titolo mi sono stupito che il giornalista, che mi conosce benissimo e ha tutti i miei recapiti, non mi abbia chiamato». Poi l’affondo: «Semplicemente non c’è la notizia, non c’è nulla che corrisponda alla realtà, almeno per quanto ne so io». E ancora: «Nessuno mi ha chiesto nulla».

Montanari parla di «inesattezze, falsità, insinuazioni» e si domanda a chi giovi un’operazione del genere. Non risparmia neppure il giornalismo, accusato di prestarsi al «gossip da sottobosco politico». Questa è la cronaca. Sta di fatto che tra Giuseppe Conte e il rettore senese ammiccamenti vari sono in piedi da tempo. Per il M5S, alle prese con la necessità di rilanciarsi in vista delle elezioni, potrebbe essere un innesto interessante. Anche perché Montanari ha già dimostrato di non avere timidezza quando si tratta di intervenire nel dibattito. Non sarebbe, peraltro - come detto - il primo tentativo di Conte. Il leader pentastellato aveva già corteggiato il rettore nel 2024, immaginandolo come candidato sindaco di Firenze.

Negli ultimi mesi, poi, Montanari ha partecipato anche al dibattito promosso dai Cinque Stelle, intervenendo sulle prospettive del Campo largo e sulle divisioni della coalizione, soprattutto in politica estera. Da annotare, dunque, stante - almeno per ora - il no arrivato proprio da lui, resta la strategia dell’ex premier e leader pentastellato che, oltre a voler allargare ulteriormente il perimetro del Campo largo a esponenti della società civile, punta a un rinnovamento del suo stesso gruppo con una connotazione politico-culturale chiara e netta. Sullo sfondo, infatti, oltre a una difficile ricomparsa di Grillo c’è anche l’ipotesi Di Battista. Pezzi di dna Cinque Stelle pronti a togliere linfa elettorale al movimento di Giuseppi.