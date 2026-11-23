«Abbiamo un nemico che ci cresce in seno: si tratta dei sostenitori di Hamas, di persone favorevoli alla Sharia e che ritengono il Corano superiore alle nostre leggi».Queste riflessioni sono state consegnate da Matte Frederiksen, la premier socialista della civilissima Danimarca, al principale quotidiano del Paese. Immaginiamo se Giorgia Meloni avesse espresso concetti simili: sarebbe stata sottoposta a un processo pubblico, tacciata di razzismo, finanche indagata per islamofobia, probabilmente. In Europa c’è infatti una sinistra consapevole che l’Occidente sta combattendo una battaglia drammatica per la sopravvivenza, e che può vincerla solo se riesce a difendere i propri principi e valori.

Poi c’è una sinistra che strizza l’occhio alla comunità islamica, chiudendo invece le palpebre sugli orrori dell’estremismo in nome di Allah. Religione oppio dei popoli, ammoniva Karl Marx. I suoi nipotini hanno trasformato il concetto: non si usa più Dio per conservare il potere terreno, ma per conquistarlo. È lo schema della sinistra francese di Jean Luc Melenchon, che ha siglato un patto politico con l’islam per arrivare all’Eliseo. La sinistra italiana lo scimmiotta: porte aperte all’immigrazione clandestina dai Paesi arabi, porte spalancate agli investimenti miliardari degli emiri a casa nostra, tolleranza mille verso i costumi islamici incompatibili con il nostro diritto penale e civile, in primis in relazione alla condizione della donna.

C’è un progetto di legge in dirittura d’arrivo alla Camera, a firma della deputata di Fdi, Sara Kelany, il cui padre è «un immigrato musulmano che non ha mai avuto nulla da ridire sul crocifisso nelle aule dove le sue figlie andavano a scuola», spiega. Cinque punti fondamentali: massima trasparenza sui finanziamenti alle moschee e obbligo di comunicare i soldi provenienti dall’estero, introduzione del reato di matrimonio forzato e di quello che punisce la pratica in voga dei certificati di verginità per le giovanissime da dare in sposa, introduzione dell’odio religioso equiparato all’odio razziale e, soprattutto, divieto di velo islamico, il cosiddetto nijab, nei luoghi pubblici.

Per sostenere il progetto di legge, sabato scorso Fdi ha radunato i propri vertici in un convegno dal titolo esplicativo: “Nessuna resti nascosta”. L’occasione per scattare una fotografia su un presente allarmante per evitare un futuro molto peggiore. Uno scenario alla francese, tanto per intendersi, la sedicente nazione laica dove il 42% dei giovani di origine maghrebina si dichiara affiliato a un’associazione islamica e dove ogni generazione di immigrati è molto più estremista di quella precedente. Parola di Marion Marechal, nipote di Marine Le Pen ed europarlamentare, che ha denunciato come l’islamismo sfrutta le libertà garantite dalle società occidentali per imporre i propri principi liberticidi e di dominio culturale, con la tecnica del judo, che sfrutta la forza dell’avversario per metterlo schiena a terra.

Quanto alla sinistra nostrana, che pensa di ingabbiare l’islam in un patto politico di potere, sta firmando, non si sa quanto consapevolmente, la propria condanna a morte; e potrebbe non essere solo un modo di dire. La neoletta sindaca di Berlino, di estrema sinistra, ha candidamente ammesso di sentirsi minacciata dagli scherani di Hamas con i quali è scesa a patti pur di vincere. L’iraniana Mojdeh Karimi, che era presente al convegno di Fdi, ha spiegato come a Teheran, per rovesciare lo scià, i comunisti vennero a patti con gli ayatollah, i quali li ammazzarono tutti una volta conquistato il potere.Attenzione anche a considerare il velo un semplice simbolo religioso.

Esso è uno strumento politico e va oltre la sua funzione, già inaccettabile per noi, ma in merito alla quale le femministe italiane d’area progressista si infilano un burqa morale, di garantire il controllo e la sottomissione della donna all’uomo. Il velo è l’affermazione di un sistema sociale e di valori alternativo e in conflitto con il nostro. E’ una ostentata pretesa di sottrarsi alle regole e alle prassi della nostra società.Come si risponde? Con la difesa dei nostri simboli, crocifisso compreso e anche per chi non crede. Anche se viene il sospetto che certa sinistra sia contro il Natale a scuola e il presepe in classe non per rispetto della sensibilità degli alunni musulmani, ma perché i simboli religiosi stanno sulle scatole a lei. Basta andare in Francia per capire dove si rischia di finire di questo passo.