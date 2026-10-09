Schlein, la chat Whatsapp che seppellisce il campo largo: cosa spunta

Sembra una barzelletta, ma si tratta solamente dell'ennesima trovata del campo largo. Esiste una chat nella quale i leader del centrosinistra - Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni - si scambiano idee sul programma. Ovviamente su WhatsApp, come se fosse il gruppo per decidere cosa organizzare a Capodanno. E ci si potrebbe divertire immaginandosi cosa potrebbe partorire una chat di questo tipo. Da Avs, per esempio, potrebbero proporre un sondaggio sulla patrimoniale: "Chi ci sta?". E a quel punto partirebbero le votazioni: "Sì, No, Non mi esprimo". Il destino del Paese affidato a un gruppo WhatsApp.

Come segnala il Corriere della Sera, “meglio di niente. In attesa del programma e delle regole sulle primarie, da un po’ di tempo i quattro leader del Campo largo sono uniti sotto un unico gruppo WhatsApp. Da qui passa — o dovrebbe passare — il coordinamento di Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. I risultati per ora sono così così… Insomma, la chat serve ma non risolve. Fu proprio il leader di Sinistra italiana Fratoianni, nel febbraio del 2024, a invocare, a mo’ di provocazione davanti all’ennesimo caos della coalizione, ‘almeno la creazione di una chat per parlarci’ E alla fine, almeno un po’, è stato accontentato…”.