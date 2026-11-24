Michele Gamba di nuovo nella bufera. L’ex segretario del Circolo 2 del Partito democratico di Monza se l’è presa con Antonino Monteleone e Giovan Battista Brunori. In un post su X, l’esponente dem scrive: “Sarebbe importante ricordare a Antonino Monteleone, a Giovan Battista Brunori e ai vertici RAI che, a #Norimberga, anche Julius Streicher, giornalista, finì con i piedi a penzoloni: colpevole di crimini contro l’umanità per incitamento all’odio e alla violenza tramite propaganda. Fare propaganda per il genocidio rende colpevoli di genocidio”. Il post è la risposta a un intervento in difesa di Maria Elena Scandaliato, giornalista di Spotlight che ha ricevuto una contestazione disciplinare per le domande rivolte a Monteleone nel corso di una conferenza stampa.

Insomma, quella di Gamba sembra proprio un riferimento all’impiccagione del gerarca nazista. Parole non passate inosservate a Daniele Nahum, che nel marzo 2024 aveva abbandonato il Pd.

Il consigliere comunale di Milano scrive: “Michele Gamba era già stato cacciato da segretario di circolo dal Pd di Monza ma ha ancora la tessera. Ora evoca Norimberga e la forca (per i giornalisti). Cosa aspetta Elly Schlein a espellerlo definitivamente?”. Gamba era già stato al centro della polemica dopo l’ennesimo post social in cui diceva: “Israele va annientato”.