Nuovi guai per Roberto Vannacci? Ancora una volta i sospetti riguardano le tessere. Stando a un’inchiesta realizzata da Fanpage, sono emersi forti sospetti sull’improvvisa registrazione di circa 600 nuove tessere avvenuta nel giro di una sola notte in Sicilia. Un mistero accompagnato da segnalazioni di comitati considerati “fantasma” sui territori.

Un giallo già sollevato da PiazzaPulita, dove il leader di Futuro Nazionale aveva replicato così: “Se ci fossero tessere false le elimineremmo. Abbiamo un sistema, basato sull’AI, per controllarle, ma non escludo che possano esserci errori”.

Eppure per Vannacci non è la prima volta che gli viene contestata un’accusa simile. È già successo nelle Marche. Qui un elenco di 603 nominativi, presunti iscritti a Futuro Nazionale, ha alimentato il caso delle possibili tessere irregolari a Civitanova Marche. La TGR Marche è addirittura entrata in possesso del documento, attribuito al comitato 356 che fa riferimento al sindaco Fabrizio Ciarapica, coordinatore regionale del movimento. L’autenticità dell’elenco resta però da accertare. Diversi cittadini, infatti, pur comparendo tra i nominativi, sostengono di non aver mai aderito al partito. “Hanno un unico indirizzo di residenza e mail - spiega l’avvocato Tiziano Luzi, che assiste Emilio Montevidoni -. E questo fa pensare a un inserimento non congruo”.