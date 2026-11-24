Centrodestra avanti con o senza Luigi Marattin. Emg ha provato a ipotizzare uno scenario con la presenza del Partito Liberaldemocratico all’interno della coalizione ora al governo. Un sondaggio che cavalca l’onda degli ultimi retroscena per cui Marattin avrebbe avviato un’apertura al dialogo verso il centrodestra.

In ogni caso, le intenzioni di voto sono chiare: Fratelli d’Italia è il primo partito al 26,2 per cento e precede di 5,6 punti il Partito democratico, fermo al 20,6. Il Movimento 5 Stelle è invece terzo con il 12 per cento, a 8,6 punti dai dem.

E ancora, Forza Italia si piazza al 7,4 per cento, superando di tre decimi la Lega, al 7,1. Alleanza Verdi-Sinistra Italiana è invece al 5,5 e Futuro Nazionale al 5,2, in crescita di un decimo rispetto alla rilevazione precedente. I numeri realizzati per il Tg3 danno il Centro al 3,0 per cento e Italia Viva al 2,8.

Altra lista sale di tre decimi e arriva al 2,3. Seguono Noi Moderati all’1,7 per cento, il Partito Liberal Democratico all’1,5, +Europa all’1,3, Sud chiama Nord – Sindaci d’Italia e Altri di centrosinistra all’1,1, l’UDC allo 0,7 e Ora! allo 0,5.

Risultato? Il centrodestra senza Pld arriva al 44,2 per cento (+0,1), il Centrodestra con Pld al 45,7 (-0,2) contro il Centrosinistra al 43,3 per cento (-0,3) e il Centro al 3,5 (+0,1).