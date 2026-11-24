“Sento dire che questa manovra non farebbe nulla per i salari. Contro ogni evidenza”, con un video postato sui social, la Premier Giorgia Meloni ha asfaltato la sinistra. Elly Schlein, per esempio, non ha perso occasione per attaccare il Governo, definendo “pessima” la manovra. La Presidente del Consiglio ha voluto rispondere con i fatti: “Anche nel 2027 gli aumenti che arrivano dal rinnovo dei contratti saranno tassati al 5%. Era una richiesta che Cgil, Cisl e Uil facevano nella loro piattaforma unitaria sul fisco. Oggi qualcuno, pur di contestarci, sembra averlo incredibilmente dimenticato. Ma l’abbiamo fatto”.

Il Governo ha anche introdotto migliorie per la tassazione relativa ai premi di produttività fino a 5000 euro. Un altro traguardo che permetterò di pagare meno tasse rispetto a quanto succedeva fino a oggi: “Per i premi di produttività fino a 5000 euro resta la tassazione all’1% e con questa manovra facciamo altri passi in avanti, con un’attenzione particolare ai giovani che lavorano”.

“Cosa offre il governo Meloni alle nuove generazioni? Il carcere o la precarietà”. Così, sempre la Schlein, aveva attaccato l’Esecutivo nei giorni scorsi. Anche in questo caso, la Premier ha voluto demolire la segretaria del Partito Democratica: “Se sei nato dal 1998 in poi, quindi se hai meno di trent’anni, lavori nel settore privato e guadagni fino a 28000 euro l’anno, l’aumento di stipendio fino a 2500 euro rispetto all’anno precedente è tassato all’1%”. E poi aggiunge: “Cosa significa concretamente? Lo spiego con un esempio, Hai 26 anni, l’anno scorso guadagnavi 22 mila euro con una promozione arrivi quest’anno a 24500 euro. Su quei 2500 euro in più paghi 25 euro di tasse. Invece degli oltre 600 euro che avresti pagato senza questa norma”.

Infine, Giorgia Meloni ha parlato di un altro provvedimento a favore dei lavoratori nella Manovra: “Poi rafforziamo i fringe benefit. Che cosa sono? Sono degli aiuti che le aziende possono darti oltre allo stipendio, beni e servizi, oppure il rimborso delle bollette, dell’acqua, della luce, del gas, dell’affitto o degli interessi sul mutuo della casa in cui vivi. Bene. Fino a un certo tetto, su quegli aiuti non paghi tasse. Nel 2027 per chi ha meno di 31 anni il tetto sale a 2000 euro come per chi ha figli”. Infine, la Premier attacca il Partito Democratico e la sinistra: “C’è chi i giovani li cerca solo quando servono in piazza, noi lavoriamo perché si sentano valorizzati ogni giorno, a partire dal loro lavoro”.