L'aria che tira, la giovane dem Virginia Libero travolta da Mollicone. "Dici il falso, studia!"

Metaforiche "botte da orbi" a L'aria che tira, su La7, tra Virginia Libero e Federico Mollicone. La leader dei Giovani democratici è in collegamento con David Parenzo da Roma, per la precisione da piazza Bologna dove è stato allestito il sit-in di protesta per l'emergenza-casa. Dalla tendopoli Pd, l'aspirante Schlein picchia duro.

"Solidarietà alla Spagna, ma anche noi l'emergenza la viviamo sulla nostra pelle da anni. Diamo solidarietà alla nostra generazione che un tetto sulla casa non ce l'ha. Il piano casa di questo governo è di cartone e senza fondamenta, è solo propaganda". "I dati dell'Istat dimostrano che il costo della vita è sempre più caro mentre gli stipendi sono al palo", prosegue la dem. E qui Mollicone interviene dallo studio.

"Ma non è vero - la incalza il deputato di Fratelli d'Italia, capogruppo in Commissione Cultura alla Camera -, dai dati falsi, è aumentato il potere d'acquisto, di cosa parli? Ma studia i dati!". "La gente ha perso fiducia nella politica negli anni passati soprattutto perché vengono raccontate frottole, quindi vi chiedo di non fare altrettanto in studio, grazie", è la replica velenosa della Libero.

Mollicone contro Virginia Libero, guarda qui il video di Piazzapulita su La7

"L'unica che sta dando i dati falsi sei tu, perché il potere d'acquisto è aumentato", ribatte Mollicone. E la capetta Pd si inalbera ulteriormente: "Siamo cittadine e cittadini italiani, under 30, che vivono suilla propria pelle il problema del caro-affitti. Quindi state dicendo a noi che vorremmo restare in questo paese e migliorarlo che vi stiamo prendendo in giro quando diciamo che paghiamo 700 euro di affitto con stipendi al massimo di 1000 euro? Questo è il paese reale, e nel frattempo il governo meloni si chiude nei palazzi per garantirsi la poltrona con la fiducia a questa terribile legge elettorale"