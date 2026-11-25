Eccoci a un nuovo appuntamento con il sondaggio Youtrend realizzato per Sky Tg24. In testa non cambia niente. Fratelli d’Italia resta il partito più apprezzato dagli elettori italiani. Giorgia Meloni è stabile al 7,2%. Restando dalle parti del centrodestra di governo, troviamo Forza Italia in netta crescita. Il partito guidato da Antonio Tajani sale dello 0,2% e si aggira così a quota 6,8%. Poi c’è la Lega di Matteo Salvini in lieve flessione. Il Carroccio perde lo 0,2% e scende così al 5,1%.

Discorso simile anche per il campo largo. In testa, infatti, c’è sempre il Partito democratico a guida Elly Schlein. Il Nazareno è stabile al 20,6%. Subito dopo c’è il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte. I grillini salgono dello 0,1% e si piazzano in questo modo al 13,8%. Fanalino di coda Alleanza Verdi e Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che conquistano lo 0,1% e salgono a quota 6,5%.

Per quanto riguarda tutti gli altri partiti, in cima troviamo sempre Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Il generale si riprende dopo le ultime rilevazioni e sale dello 0,1%, piazzandosi così al 6,7%. Subito dopo c’è Azione di Carlo Calenda (-0,1%) al 3,2%, Italia Viva di Matteo Renzi (+0,1%) al 2,9%, e, infine, Ora! di Michele Boldrin stabile all’1,1%.