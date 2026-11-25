Negli ultimi tempi è tornato in auge Gianni Cuperlo, deputato del PD che ha perso le staffe durante il dibattito alla Camera sul ddl antisemitismo contro chi aveva definito “vigliacchi” i partigiani che uccisero Giovanni Gentile nel 1944. È salito agli onori delle cronache per il suo “State zitti, fascisti!”, gridato nell’emiciclo e nell’ultima puntata di “diMartedì” è stato addirittura ospite per presentare il suo ultimo libro, sempre in tema: “Fascismo. Due voci per l’Enciclopedia Treccani”.

Cuperlo non perde occasione per attaccare le figure apicali di governo e spiega: “I fascisti ci sono sempre stati, oggi hanno perso l’inibizione al dirlo, anche nell’aula della Camera dei Deputati. Quando la seconda carica dello Stato dichiara che il fascismo fu voluto dal popolo nega la realtà della storia. Il fascismo è salito al potere con la complicità della monarchia, dopo anni di violenze, di intimidazioni, di aggressioni. Dopo aver incendiato centinaia di case del popolo, sedi sindacali etc. Il fascismo fu questo, fu violento, fu pressione, fu dittatura. Quando il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, dichiara che tutto sommato i brogli delle elezioni del ‘24 furono poca cosa calpesta e insulta la memoria di Giacomo Matteotti, denunciò alla Camera quel gioco di brogli e per questo venne assassinato. Io non penso che il senatore La Russa possa cambiare opinione, io spero che presto cambi mestiere”. Quanto al suo exploit in Aula, Cuperlo si giustifica così con Floris: “Sì, mi sono indignato glielo confesso, perché la politica è tante cose: è passione, programmi, però è anche il sentimento che ciascuno di noi si porta dietro. Sentivo in quell’Aula così solenne più volte la voce “partigiani vigliacchi comunisti” come qualcosa di irricevibile, perché grazie a quei partigiani vigliacchi comunisti, cattolici, socialisti, repubblicani oggi è possibile che quelle persone si pronunciano in quei termini dentro l’Aula”.