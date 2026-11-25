Il nuovo libro di Formigli fa discuetre. In “Silenzio stampa”, il conduottore di Piazzapulita parla della comunicazione della premier. E a stanare le sue contraddizioni ci pensa Gino Zavalani, direttore di Esperia: “Già nel primo capitolo, il giornalista cita alcuni passaggi del libro di Tommaso Longobardi come conferma di una delle sue tesi centrali: la strategia social di Giorgia Meloni sarebbe stata concepita per sottrarsi al confronto con la stampa. Peccato che Longobardi, nello stesso libro, dedichi un intero paragrafo a spiegare esattamente il contrario.E se il vero problema, per alcuni giornalisti, fosse proprio la perdita del monopolio dell’intermediazione tra politica e cittadini?”. E proprio Longobardi spiega come stanno le cose: “Mi dispiace che non l’abbia letto tutto, perché riprende uno spezzone di un capitolo in cui parlavo delle prime dirette con Giorgia Meloni e del significato che avevano queste dirette. Poi fa un suo collegamento, funzionale alla tesi del suo libro, sostenendo che, fondamentalmente, la mia visione dal 2018 a oggi sia stata quella di costruire un’alternativa nella comunicazione di Giorgia Meloni, affinché lei non dovesse rapportarsi con la stampa.

Bene, questo è semplicemente falso. In realtà, nel mio libro c’è un capitolo in cui dico l’esatto opposto di quello che afferma Formigli. Lui sostiene che la mia strategia, messa nero su bianco nel mio libro, sarebbe stata quella di creare questo canale alternativo. Io, nel mio libro, spiego e specifico che la stampa e i social sono due mezzi importanti, che camminano su binari diversi, ma che in nessun modo l’uno sostituisce l’altro. Quello è il modo di vedere di Corrado Formigli". Infine la riflessione di Zavalani: “Io vedo, in queste righe, anche il timore di una perdita di potere. Un giornalista, vent’anni fa, aveva un certo potere perché rappresentava l’unico punto di riferimento attraverso il quale un politico, un presidente o chi per esso doveva necessariamente passare per comunicare con i cittadini. Quindi, capite bene che quell’intermediazione aveva un certo valore”.