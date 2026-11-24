A sinistra c’è una nuova moda: riproporre sempre le stesse idee, ma con un nome diverso. Il primo a inaugurare questa tendenza era stato Angelo Bonelli con la patrimoniale. Il leader di Avs aveva infatti proposto di ribatezzare la tassa. Non più patrimoniale, ma “contributo di solidarietà”. La geniale idea non sembra aver dato i frutti sperati, visto che, sulla questione, la sinistra è ancora riuscita a trovare un accordo.

Nonostante questo, Elly Schlein ha deciso di riproporre la stessa strategia sullo ius soli, un’altra battaglia che la sinistra porta avanti da anni senza ottenere grossi risultati. Ora la segretaria del Pd vuole inserirla nel programma con una denominazione diversa, forse per evitare che qualcuno si renda conto di cosa si stia realmente parlando.

La proposta della leader dem è stata duramente criticata da Fratelli d’Italia che, sui propri profili social, ha affermato: “Cambiare nome non rende giusta una norma sbagliata”. FdI ha poi aggiunto: “Il programma della sinistra è sempre lo stesso: patrimoniale e, adesso, un nuovo tentativo di riproporre lo ius soli, magari cambiandogli nome nella vana speranza di prendere in giro gli italiani”.

Infine, una stoccata rivolta direttamente alla segretaria piddina: “Segretaria Schlein, il vostro programma non è ancora pronto, ma se queste sono le premesse, c’è davvero da rabbrividire. La Nazione non intende tornare indietro”.