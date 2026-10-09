Giorgia Meloni, bagno di folla ad Ascoli Piceno: "C'è solo un Presidente!"

"C'è solo un Presidente!". E meno male che secondo la sinistra gli italiani vorrebbero mandare a casa Giorgia Meloni. La relatà dice tutt'altro. La presidente del Consiglio ha partecipato ad Ascoli Piceno all'inaugurazione di Palazzo Saladini Pilastri. Si tratta di un edificio storico collocato nel centro cittadino. Ed è stato restaurato grazie ai fondi del Pnrr. Per la leader di Fratelli d'Italia c'è stato un vero e proprio bagno di folla, tra selfie, strette di mano e applausi. E lei si è prestata a ogni tipo di saluto.

Tra i sostenitori di Giorgia Meloni c'era anche un uomo che le ha chiesto una foto per celebrare il proprio compleanno. "Una foto, presidente, che oggi compio 49 anni", la sua richiesta. "Come li porta bene", la replica della leader di FdI. Prima del consueto taglio del nastro, la premier ha parlato anche coi lavoratori della "Locanda Centimetro Zero", a cooperativa di persone con disabilità che gestirà l'albergo e il ristorante etico all'interno dello storico palazzo. E, infine, ha anche smontato tutte quelle voci che tirando in ballo un'ipotetica data per le prossime elezioni politiche: "Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani".