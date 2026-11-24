L’intervista di Beppe Grillo da Fabio Fazio solleva degli interrogativi anche nei sondaggisti. Secondo Antonio Noto, direttore di Noto sondaggi, quello che ha detto ieri l’ex garante del Movimento 5 stelle sembra voler dire tutto e il contrario di tutto. “L’affermazione che non toglierà voti al campo largo, perché le liste dei giovani con nome e simbolo dei pentastellati andrebbero con il centrosinistra - ragiona con l’Adnkronos -, sono in contraddizione con l’idea di appoggiare Alessandro Di Battista, perché l’ex deputato, qualora scendesse nuovamente in politica, non mi pare intenzionato a far parte del campo progressista”.

Detto questo, però, il peso che l’Associazione Schierarsi ha oggi “si misura al di fuori dei progressisti e oscilla da un 3% minimo fino a un massimo del 5%”. “Ottenere un 3% è importante, perché supererebbe la soglia di sbarramento e avrebbe rappresentanza parlamentare, ma i numeri cambiano in base a chi sarà il candidato a premier tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein, cambiando anche i voti che ‘ruberebbe’ al Movimento 5 stelle”, spiega Noto. Se a vincere le primarie fosse l’ex premier, infatti, “Schierarsi sarebbe sul 3%”, se fosse invece la segretaria del Partito democratico “la quota salirebbe al 5%, perché andrebbero a confluire su Di Battista tutti i voti dei pentastellati delusi”.

In ogni caso, aggiunge ancora, con la ridiscesa in campo dell’ex deputato “le probabilità di vittoria del campo largo alle prossime elezioni potrebbero diminuire”, ma “potrebbero cambiare le carte in tavola anche nel centrodestra”. Se Schierarsi dovesse presentarsi alle politiche, per Noto, l’attuale maggioranza “non cercherebbe un accordo neanche in zona Cesarini con Roberto Vannacci”, se invece non dovesse tornare in ‘gioco’ “il centrodestra potrebbe lavorare portare in squadra l’ex generale in extremis per cercare di vincere la partita”.