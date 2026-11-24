Lorenzo Pacini fa l’assessore del Municipio 1 a Milano; governa il centro città, la famosa ztl. Dopo aver fallito l’elezione a consigliere regionale nel 2023, ha deciso di candidarsi alle primarie della sinistra meneghina per scegliere il successore di Beppe Sala. Per lanciare la sua campagna elettorale ha scritto un libro, Una cosa di sinistra: 144 pagine per spiegarci che «il nemico del popolo non arriva su un gommone, ma con lo yacht o il jet privato» e che quindi l’immigrazione non è un problema e l’emergenza sicurezza non esiste. Del resto, non potremmo aspettarci di leggere diversamente da chi solidarizzava con i manifestanti mentre Milano veniva messa a ferro e fuoco lo scorso 17 ottobre. Aggiungendo poi, che le devastazioni compiute da seconde generazioni e centri sociali «hanno dato lavoro ai vetrai».

Sta di fatto che Pacini ha avuto 144 pagine per spiegare le sue stravaganti teorie; spazio che rischierebbe di non bastare per raccogliere tutte le sparate con cui si è guadagnato titoloni sui giornali e ospitate in tv. Tutto, ovviamente, per costruire il suo personaggio dato che, al netto delle dichiarazioni, anche lui sa bene di avere possibilità prossime allo zero di battere Mario Calabresi e Pierfrancesco Majorino.

IMBARCARE CHIUNQUE

Certo, per provare a ridurre il gap con i più quotati competitors, Pacini sta cercando di imbarcare la qualunque. «Ai maranza dico: votate per me», ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. Forse non proprio il settimanale di riferimento dei giovani delinquenti, ma il concetto è chiaro. I maranza non sono l’unico target a cui punta l’esponente del Pd: il suo tour elettorale ha già fatto tappa in via Padova 366, dove sorge la moschea Mariam. «Ha espresso la volontà politica di regolarizzare le moschee come luoghi di culto e di garantire l’apertura di tutte quelle necessarie alla città; quindi 10, 20, quante ne servono...», ha spiegato una delle partecipanti all’incontro. Se non bastassero moschee a profusione per convincere il mondo musulmano a sostenerlo, Pacini ha rilanciato uno dei suoi mantra, assicurando che il suo primo atto da sindaco sarà quello di interrompere il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv.

Proprio lì, tra i cortei pro-Pal, aveva cominciato a circolare il nome del giovane assessore del Municipio 1 in rampa di lancio. Nel 2024, quando il Pd non era ancora un partito completamente schienato sulle posizioni delle piazze pro-Gaza, Pacini fu investito da aspre critiche da parte dei dem stessi per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata dalla Questura, nel Giorno della Memoria. Da allora, fomentare le proteste anti-Israele è divenuto uno dei suoi marchi di fabbrica.È il caso di dire che Pacini rappresenti perfettamente l’asse creatosi tra sinistra e Islam. Alla mobilitazione per la comunità musulmana, unisce il peggio della sinistra, regredita al livello “collettivo liceale”, che oggi abbiamo in Italia.

AIZZARE I COLLETTIVI

Forse proprio perché nostalgico dei tempi della scuola, l’esponente del Pd ha deciso di portare la sua campagna elettorale anche al liceo Agnesi. E, come un vero rappresentante del collettivo studentesco, ha aizzato gli studenti a continuare l’occupazione dell’istituto: «Finché si troveranno i soldi per le armi e non si troveranno i soldi per sistemare il vetro della vostra palestra, finché si troveranno i soldi per occupare la Palestina e per aiutare Israele e non si troveranno i soldi per sistemare i vostri bagni, allora voi dovete continuare a occupare».

Nella giornata tipo di Pacini, finita la mattinata col collettivo, comincia il pomeriggio tra i centri sociali. Per lui «sono fondamentali» e dobbiamo pure «entrare nell’ottica che un centro sociale, per esistere, ha bisogno anche di un certo livello di conflitto».Insomma, tutto lecito perché “serve conflitto”... Cosa farebbe se diventasse sindaco? «I vertici politici, compreso il sindaco» devono schierarsi con loro «quando vengono sgomberati da un governo di destra che fa propaganda», è la tesi del compagno Lorenzo.Compagno vero, dato che in una recente intervista è arrivato addirittura a prendere il socialismo sovietico come modello. «Qual è il primo Paese che ha legalizzato l’aborto, e uno dei primi che ha concesso il divorzio al popolo?L’Unione Sovietica.Pane, pace e libertà. Questo è il socialismo». Già... Quello, più circa 20 milioni di morti, i gulag, la dittatura, gli espropri, la carestia, l’abolizione della libertà di stampa e i carri armati a Budapest, Praga e molte altre città. Dettagli.

Se con una Milano massacrata da 15 anni di amministrazione del suo partito, la ricetta che propone è il «socialismo municipale» a suon di tasse, per Pacini il nemico principale – e attualissimo – resta il fascismo: «Noi i fascisti li combattiamo alle urne e poi ad un certo punto se serve, se servirà, con i fucili. Così vi abbiamo sconfitto in modo definitivo una volta e così si sconfigge di nuovo il fascismo». Parlando alla Zanzara aggiunse quindi: «Secondo me verranno fermati democraticamente; poi ci sono altri modi...». La cosa peggiore di questo lungo elenco di sparate? Che alle primarie del Pd mancano ancora tre mesi, quindi Pacini ha a disposizione ancora molto tempo per aggiornarlo.