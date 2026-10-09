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"Ho visto che Meloni è uscita da palazzo Chigi...": il delirio di Conte ora è completo

venerdì 9 ottobre 2026
"Ho visto che Meloni è uscita da palazzo Chigi...": il delirio di Conte ora è completo

1' di lettura

Giuseppe Conte ha letteralmente perso la testa. Il motivo? Giorgia Meloni che ha inaugurato un'opera. E così sui social il leader del Movimento Cinque Stelle infanga la premier e lo fa con parole durissime destinate a far discutere: "Sono felice che Meloni abbia potuto mettere una volta tanto il naso fuori da Palazzo Chigi per selfie e taglio del nastro per inaugurare un'opera grazie ai 209 miliardi ottenuti da noi in Europa nel 2020, quando tutti volevano appiopparci il Mes e il partito di Meloni neppure appoggiava il progetto di finanziamento del Pnrr".

Poi la frase al veleno che di certo scatenerà le reazioni della destra: "Al prossimo governo toccherà invece inaugurare mega-fabbriche di armi e munizioni in Germania dopo le sciagurate firme che Meloni ha messo ai piani di riarmo, mentre qui si strozzano gli investimenti su scuola e sanità. Lavoreremo con la massima determinazione per continuare a inaugurare cantieri di speranza anziché cantieri di guerra". A quanto pare, ormai, i suoi argomenti stanno davvero a zero...

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giuseppe conte

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