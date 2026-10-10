Libero logo
Abbonamento Digitale

Sondaggio Eumetra, Fdi mette il turbo. Il Pd crolla, chi fa il botto

sabato 10 ottobre 2026
Sondaggio Eumetra, Fdi mette il turbo. Il Pd crolla, chi fa il botto

1' di lettura

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito italiano, mentre il Partito Democratico registra una flessione. È quanto emerge dal sondaggio Eumetra pubblicato da BiDiMedia e rilanciato da Agenzia giornalistica Opinione, che fotografa gli orientamenti di voto degli italiani.

Il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge il 27,1%, guadagnando 0,4 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Segno negativo, invece, per il Partito Democratico, che scende al 20,5%, perdendo 0,6 punti.

Tra le altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,3% e raggiunge il 12,8%. Futuro Nazionale si attesta all'8%, mentre Forza Italia rimane stabile al 7,4%. Alleanza Verdi e Sinistra perde un decimo di punto e scende al 6,4%, mentre la Lega conferma il 5,5%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Azione si mantiene al 3,2%, Italia Viva scende al 2,2% e +Europa sale all'1,7%.

Il dato più significativo riguarda il confronto tra le coalizioni. Il cosiddetto Campo largo, formato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, raggiunge complessivamente il 41,9%. Il centrodestra, composto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, si attesta invece al 41%.

Il vantaggio del centrosinistra è quindi di 0,9 punti percentuali, una distanza contenuta che evidenzia l'equilibrio tra i due schieramenti. I dati confermano la leadership di Fratelli d'Italia tra i singoli partiti, ma mostrano una competizione ancora aperta sul piano delle coalizioni.

tag
fdi
sondaggio

Punto per punto Sondaggio Crespi, Giorgia Meloni davanti a tutti: quando e come crolla la sinistra

Ma si può? Gli insulti sconcertanti a Meloni e Lepore: cosa sta succedendo a Bologna

Gelo a Piazzapulita Sondaggio Mannheimer, per Meloni il quadro perfetto: psicodramma a sinistra. E Vannacci...

ti potrebbero interessare

Schlein e Conte si evitano ancora. E il capo M5S si fa il suo centro

Schlein e Conte si evitano ancora. E il capo M5S si fa il suo centro

Elisa Calessi
Elly riscrive la Costituzione ma non la legge

Elly riscrive la Costituzione ma non la legge

Alessandro Sallusti
Giuseppe Conte silura di nuovo le primarie

Giuseppe Conte silura di nuovo le primarie

Elisa Calessi
Il sogno di Avs: la Albanese candidata

Il sogno di Avs: la Albanese candidata

Lorenzo Cafarchio