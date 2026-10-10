Sondaggio Eumetra, Fdi mette il turbo. Il Pd crolla, chi fa il botto

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito italiano, mentre il Partito Democratico registra una flessione. È quanto emerge dal sondaggio Eumetra pubblicato da BiDiMedia e rilanciato da Agenzia giornalistica Opinione, che fotografa gli orientamenti di voto degli italiani.

Il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge il 27,1%, guadagnando 0,4 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. Segno negativo, invece, per il Partito Democratico, che scende al 20,5%, perdendo 0,6 punti.

Tra le altre forze politiche, il Movimento 5 Stelle cresce dello 0,3% e raggiunge il 12,8%. Futuro Nazionale si attesta all'8%, mentre Forza Italia rimane stabile al 7,4%. Alleanza Verdi e Sinistra perde un decimo di punto e scende al 6,4%, mentre la Lega conferma il 5,5%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Azione si mantiene al 3,2%, Italia Viva scende al 2,2% e +Europa sale all'1,7%.

Il dato più significativo riguarda il confronto tra le coalizioni. Il cosiddetto Campo largo, formato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva, raggiunge complessivamente il 41,9%. Il centrodestra, composto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, si attesta invece al 41%.

Il vantaggio del centrosinistra è quindi di 0,9 punti percentuali, una distanza contenuta che evidenzia l'equilibrio tra i due schieramenti. I dati confermano la leadership di Fratelli d'Italia tra i singoli partiti, ma mostrano una competizione ancora aperta sul piano delle coalizioni.