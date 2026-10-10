Ilaria Salis senza vergogna: cosa spunta mentre vomita odio sulla Lega

Nuove polemiche attorno a Ilaria Salis, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, dopo la pubblicazione sui social di un video girato davanti al centro sociale Lambretta di Milano. Nelle immagini compare una bandiera italiana con una stella rossa al centro, simbolo che richiama le formazioni partigiane comuniste delle Brigate Garibaldi e i loro rapporti con l’esercito jugoslavo di Josip Broz Tito.

"Sempre con i centri sociali, sempre contro la Lega": è il messaggio pubblicato da Salis insieme al filmato, in aperta contrapposizione al presidio per la sicurezza organizzato nella stessa mattinata dal vicepremier Matteo Salvini e dall’europarlamentare Silvia Sardone, proprio davanti al Lambretta, in via Rizzoli. La zona è stata presidiata dalle forze dell’ordine.

Il centro sociale è al centro delle polemiche per le occupazioni abusive e le questioni legate alla legalità. A suscitare ulteriori critiche è soprattutto la bandiera esibita nel video, il cui simbolismo riporta alle vicende storiche del confine orientale italiano e al periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, segnato anche dalle violenze associate al regime di Tito e dalla tragedia delle foibe.

La vicenda apre inoltre interrogativi sugli equilibri interni ad Alleanza Verdi e Sinistra. Resta da capire quale posizione assumeranno Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di fronte all’iniziativa della loro europarlamentare. Nulla da dire?