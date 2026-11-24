Si è schierata al fianco di Youssef Siher, senza pensarci due volte. Erika Capasso, esponente del Gabinetto del sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nonché ex collaboratrice di Elly Schlein al Parlamento europeo, è intervenuta sotto all’ultimo post Instagram di Siher, indagato dalla Procura di Milano per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, e gli ha mostrato il proprio sostengo.

“Forza, non siete soli” è il commento lasciato dalla collaboratrice di Lepore sotto alla foto, pubblicato oggi, nel quale il fondatore del ‘Movimento 17 ottobre’ grida alla “Resistenza fino alla Liberazione”. Il post di Siher, pubblicato in collaborazione con la moglie, co indagata, Sagia Hammoud, poi recita: “Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro”. Ora si scopre che questa “lotta” ha una nuova sostenitrice: una rappresentante dell’amministrazione comunale bolognese.

Si tratta di un fatto gravissimo sul quale l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna ha chiesto di fare immediatamente chiarezza. Quanto accaduto è “una dimostrazione non solo del doppio filo che lega estremisti e la sinistra bolognese ma anche della sudditanza che questa ha nei confronti di eversivi e centri sociali. Semplicemente una vergogna”, ha scritto l’esponente di FdI.