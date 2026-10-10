"Introduciamo un nuovo reato per i certificati di verginità": Sara Kelany, pugno duro

"Introduciamo un nuovo reato, quello dei certificati di verginità, punendo sia i medici che li rilasciano sia le persone che costringono le donne a ottenerli. Aumentiamo le pene per i matrimoni combinati e impediamo l'utilizzo del velo integrale in tutti i luoghi pubblici. La donna non deve essere mortificata nella sua espressione fondamentale che è quella del volto". Lo ha detto la deputata Sara Kelany, responsabile nazionale del Dipartimento immigrazione di Fratelli d'Italia, intervenendo a Trento per il lancio della campagna 'Nessuna resti nascosta'. Per il coordinatore regionale del partito Alessandro Urzì "la proposta sarà approvata entro la fine della legislatura".

L'Europa "segue ancora una volta la linea del governo Meloni, perché anche il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che invita gli Stati membri a non far indossare il burqa negli spazi pubblici, per motivi di sicurezza, di coesione sociale e di integrazione", ha spiegato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, a Bari per la raccolta firme (lanciata da FdI e Gioventù nazionale) per la revoca delle chiavi della città a Francesca Albanese, consegnate dal sindaco Vito Leccese nell'agosto 2025. La risoluzione, ha aggiunto Picaro, prevede anche "un ulteriore controllo sull'elargizione dei fondi dei finanziamenti europei che", ha sottolineato Picaro, sarebbero finiti "a tante associazioni di matrice islamica integraliste ed estremiste", anche "vicine ai Fratelli musulmani".