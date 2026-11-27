Anche Romano Prodi perde la pazienza con Elly Schlein. Il padre nobile del centrosinistra, l’uomo che ha portato per l’ultima volta la coalizione progressista alla vittoria alle elezioni politiche, non sarebbe affatto soddisfatto della gestione della segretaria del PD. A infastidirlo, soprattutto, sarebbe l’atteggiamento della leader dem, accusata di non ascoltare gli alleati e di procedere per conto proprio. “Non ascolta, fa di testa sua”, sarebbe lo sfogo che il professore avrebbe confidato ad alcuni interlocutori. Un giudizio tutt’altro che tenero, considerando il rapporto che lega Prodi a Schlein, conosciuta fin dai suoi primi passi nell’associazione studentesca a Bologna.

Il malumore, però, riguarda l’intero campo largo. Secondo quanto riferito da chi frequenta l’ex premier, Prodi sarebbe deluso dalle continue divisioni tra i partiti e dalla mancanza di un progetto politico condiviso. Il problema, a suo giudizio, è che i protagonisti della coalizione discutono troppo di equilibri interni e troppo poco del Paese. “Continuano a non essere in grado di dare al Paese quale idea di Italia hanno in mente”, sarebbe la frase pronunciata dal Professore. Nel mirino, ovviamente, anche le primarie, diventate ormai il terreno di scontro per la scelta del candidato alla presidenza del Consiglio.

Prodi non le ha mai considerate uno strumento da demonizzare, ma contesta il modo in cui vengono utilizzate. Quattordici giorni fa, durante un incontro con Achille Occhetto alla Bolognina, aveva avvertito: “Le primarie utilizzate come un gioco di primato tra persone e non come un’espressione unitaria in cui il leader come persona si afferma. Io le ho utilizzate largamente, di certo non le odio. L’importante è come vengono usate. Devono essere regolate severamente. Non si fanno in rete, uno deve mostrare la propria faccia. Occorre serietà e attenzione a quello che si sta preparando”.

Il professore ritiene ormai difficile tornare indietro sulle primarie e considera probabile una vittoria di Schlein. Ma chiede alla segretaria di non isolarsi e di coinvolgere tutte le componenti. Perché, come disse a settembre al Sole 24 Ore, “la coalizione costa, obbliga al confronto, ma se non si fa un confronto quotidiano la coalizione non esiste”. Un messaggio chiaro: senza ascolto, il campo largo rischia di restare soltanto un cartello elettorale, destinato a non durare tanto a lungo.