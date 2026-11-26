E’ sempre tempo di sondaggi, e in ciascuno di questi Fratelli d’Italia si conferma primo partito. Secondo la rilevazione sulle intenzioni di voto degli italiani dell’Istituto Noto per Porta a porta, il programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1, il partito della premier Giorgia Meloni è al 28%, stabilmente in testa alla graduatoria, se lo sfidante per la premiership fosse Conte mentre scenderebbe leggermente al 27,5% (-0,5%) nel caso il duello fosse con Schlein.

Interessante, però, soprattutto l’analisi dei due maggiori partiti d’opposizione: il Partito democratico sarebbe al 21% con Elly Schlein candidata premier e al 18,9% (-2,1%) se il candidato del campo largo a Palazzo Chigi fosse invece Giuseppe Conte. Il Movimento 5 Stelle, invece, si attesterebbe al 15,2% con il suo leader Conte alla giuda della coalizione ma scenderebbe addirittura al 11% (un tracollo del 4,2%) se fosse Elly a guidare la truppa degli anti-Meloni. Segno che comunque andranno, le primarie rischiano di essere un bagno di sangue per le ambizioni del centrosinistra, con riflessi anche sul campo rivale.

Forza Italia è al 7% in entrambi i casi. La Lega è al 6,7% con Schlein e al 6,5% con Conte leader. Futuro nazionale con Roberto Vannacci sarebbe al 5,8% con Schlein candidata e al 5% (-0,8%) con Conte, Alleanza verdi e sinistra è al 6% con Schlein e al 5,5% (-0,5%) con Conte. Azione-Spazio pubblico è al 3,7% con Conte e al 3,3% con Schlein (-0,5), Italia viva sarebbe al 2,7% con Schlein e al 2% con Conte leader (-0,7%). Noi moderati sarebbe all’1,7% in ogni caso. Progetto civico-Avanti Psi è all’1,2% con Schlein e all’1% con Conte mentre l’Udc e Sud chiama Nord- Sindaci d’Italia (il movimento di Cateno De Luca) sarebbero entrambi all’1,1% in ogni caso, così come +Europa, data all’1% in entrambi gli scenari. Infine, il Partito Liberaldemocratico di Luigi Marattin sarebbe allo 0,5% con Conte e allo 0,4% con Schlein, mentre la lista Più Uno di Ruffini e Gabrielli si attesterebbe allo 0,5% con Schlein e allo 0,3% con Conte. In generale, il centrodestra è al 45,9% con Conte e al 45,5% con Schlein, mentre il campo largo sarebbe al 43,9% con Conte leader e al 43,4% con Schlein. La stima dell’affluenza è al 63% con Conte e al 61% con Schlein.