Nuova media di tutti i sondaggi realizzata da BiDiMedia. Stando all’ultima rilevazione, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni mantiene la prima posizione, in calo di 0,1 punti al 27,5%. Il Partito Democratico di Elly Schlein cresce di 0,1 punti al 20,4%, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte cala di 0,2 punti al 12,6%.

Nel centrodestra, Forza Italia cala di 0,2 punti al 7,1% e la Lega è in crescita di 0,1 punti al 5,9%. Noi Moderati stabile all’1,1%, mentre Sud Chiama Nord cala di 0,1 punti all’1,0%.

Nel Campo Largo, Alleanza Verdi e Sinistra è in calo di 0,2 punti al 6,1%, Italia Viva in crescita di 0,1 punti al 2,4% e Più Europa in calo di 0,2 punti all’1,2%.

Guardando alle coalizioni, il centrodestra cala di 0,3 punti e scende al 42,6% delle intenzioni di voto. Il campo largo cala di 0,4 punti e scende al 43,7%.

Fuori dalle coalizioni principali, Futuro Nazionale cala di 0,2 punti e scende al 6,3%, confermandosi al quinto posto dietro Forza Italia. A seguire Il Centro – Azione, stabile al 3,1%, mentre il Partito Liberaldemocratico è stabile allo 0,8%. Il Centro – Azione e il Partito Liberaldemocratico compongono l’area di Centro, stabile al 3,9%. Gli altri partiti salgono di 0,9 punti al 3,5%.