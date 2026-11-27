“Tocca a noi”. No, non proprio. Più che campo largo, adesso sembra guerra fredda: è scontro tra Alleanza Verdi e Sinistra e il Movimento 5 Stelle. Il motivo del contenzioso è il fisco. Il tavolo delle trattative si è temporaneamente arenato, accompagnato da polemiche. Giuseppe Conte ha puntato il dito. Dopo “Siamo in dirittura d’arrivo”, il leader grillino si è lasciato andare a “un ritorno indietro incomprensibile”.

Accuse subito rispedite al mittente da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. “Se ci sono stati passi indietro sono dovuti solo al fatto che oggi dal Movimento 5 Stelle è arrivata una proposta completamente diversa da quella che si stava definendo nella giornata di ieri. Questa è l’unica cosa incomprensibile”. Insomma, il campo largo si è arenato sulla tassazione delle ricchezze finanziarie.

Non si è fatta attendere la risposta di Fratelli d’Italia. “‘Tocca a noi’”, promettono agli italiani, dicendosi pronti a governare. ‘Testardamente unitari’, assicurano di essere pronti a farlo insieme, anche mischiando tutto e il contrario di tutto", inizia così il posto pubblicato sui social dal Partito della Premier Giorgia Meloni. In seguito arriva la stoccata: “Poi aprono i tavoli di confronto e sembrano essere d’accordo su una sola cosa: la patrimoniale. E invece no. Riescono a litigare persino su come tassare gli italiani”. E, finisce, Fdi, esorta gli italiani a lasciarli dove sono adesso, tra i banchi dell’opposizione: “Lasciamoli all’opposizione per il bene dell’Italia”.