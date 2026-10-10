Elly Schlein, la gaffe clamorosa: "Perché Meloni non ci dice quando si vota?"

Nuovo giorno, altra gaffe clamorosa di Elly Schlein. La segretaria del Pd ha attaccato Giorgia Meloni alla all'annuale Festa del Foglio, che si tiene a Palazzo Vecchio. Ma, ascoltando le sue parole, pare che la dem non conosca affatto la nostra Costituzione. "Penso che prima si va a votare e meglio è per il Paese. Se guardiamo i dati della crescita siamo in coda ai paesi del G20. Cosa incredibile è che Meloni non dica quando si andrà a votare e questo è divisivo nel centrodestra", ha la segretaria del Pd. "In qualsiasi momento ci faremo trovare pronti e quello che è sicuro è che saremo uniti", ha concluso. Peccato che, come evidenzia il sito nicolaporro.it non spetta al presidente del Consiglio indire nuove elezioni e quindi scegliere la data del voto. Questo potere è nelle mani del Capo dello Stato.

"Da quando sono qua io come segretaria del Pd hanno sempre provato a commissariarmi, a federarmi o farmi fuori eppure siamo ancora qui", ha proseguito. "Non credo che sia il momento di farci spiegare, come è stato per tanti anni nel centrosinistra, come fare a vincere, perché ci diranno sempre la stessa cosa: che si vince al centro e quindi sarebbe meglio un candidato più disponibile alle larghe intese, più moderato o più rassicurante - ha aggiunto Schlein -. In questi vent'anni ci hanno fatto perdere sempre così, quindi è ora di cambiare".