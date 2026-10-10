Quote rosa, Donzelli smaschera Schlein e Boschi: "Cosa vuol dire difendere le donne"

La sinistra ha svelato il vero motivo per cui da mesi sta attaccando la nuova legge elettorale appena varata dal Parlamento. In sostanza, i compagni hanno paura di non essere più rieletti e di perdere il bel stipendio che la carica garantisce loro. "I capilista potrebbero essere tutti uomini - ha tuonato Elly Schlein alla Camera -. E rinnovo l'appello alle deputate della destra: reagite, ribellatevi". Le fa eco Maria Elena Boschi di Italia Viva: "Ma quando a Palazzo Chigi Giorgia Meloni ha fatto di tutto per chiudere quelle porte, per ostacolare le altre donne. Lo fa anche con questa legge elettorale".

"Care colleghe che state tanto parlando di quote rose... vi svelo un segreto - ha replicato Giovanni Donzelli -. Difendere le donne in questa nazione non vuol dire difendere la possibilità per voi di tornare in Parlamento, nominate da un uomo con le quote rosa ma vuol dire garantire alle donne il massimo dell'occupazione storica che hanno mai raggiunto grazie al governo Meloni. 10 milioni di donne occupate. Difendere le donne non è difendere il vostro posto in Parlamento deciso da un uomo ma è difendere le donne fuori da questo palazzo - ha concluso - come ha fatto Giorgia Meloni".