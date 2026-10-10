Realpolitik, mostrano a Schlein questo sondaggio? Lei va nel panico

"I sondaggi delle ultime primarie che ho fatto mi davano sotto di 20 punti e le abbiamo vinte, quindi non mi preoccupo dei sondaggi. Non mi sono mai preoccupata neanche di quelli delle Europee che davano il Pd al 18% e poi abbiamo fatto il 24. Quindi, da un certo punto di vista, quasi mi preoccuperei del contrario". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ai microfoni di 'Realpolitik', in onda stasera, sabato 10 ottobre, su Retequattro.

"Noi dobbiamo fare presto in questa discussione, con tutti e non dobbiamo fare da soli, con tutte l'alleanza progressista con cui governiamo bene nelle Regioni, dove non è saltata per aria una Giunta". Dopo il programma "viene il resto. Le strade sono due: o si fa un accordo politico per cui chi guida la forza politica che prende un voto in più" ha la leadership, "o io sono disponibile alla strada delle primarie, se è lo strumento che tiene unita l'alleanza - aveva detto Schlein in occasione della Manifestival del quotidiano 'il manifesto', a Roma -. Noi abbiamo sempre anteposto l'idea dell'accordo politico, ma è la prima volta che queste forze politiche - aveva concluso la segretaria del Pd - si presentano insieme".